Швейцария рассчитывает получить право на проведение чемпионата мира по хоккею вместо России

По информации финской газеты «Илтлехти», в Берне предполагают, что Санкт-Петербург не успеет к 2023 году достроить новую ледовую арену, а кроме того, решение ВАДА об отстранении России от проведения крупных международных соревнований на четыре года останется в силе. В июле дело должен рассмотреть Спортивный арбитраж в Лозанне.

В этом году чемпионат мира по хоккею должен был пройти в Швейцарии, однако первенство отменили на фоне пандемии.