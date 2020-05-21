Глава Коми выступил против идеи объединить регион с Архангельской областью и Ненецким автономным округом

В своем видеообращении, опубликованном на странице республики во «ВКонтакте» Владимир Уйба сказал, что соответствующая инициатива должна исходить снизу, от местных жителей. Любое решение, принятое без учета их мнения, будет «заведомо провальным».

На прошлой неделе власти Архангельской области и НАО подписали меморандум об объединении регионов. Теперь этот вопрос будет вынесен на референдум на обеих территориях. На днях члены рабочей группы, готовившие предложение о слиянии субъектов, предложили включить в единый регион еще и Республику Коми.