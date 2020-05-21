В Бурятии после жалоб медиков на агрессивных пациентов усилят охрану обсерватора

В частности, в здании установят тревожные кнопки для вызова группы быстрого реагирования, — пишет газета РБК со ссылкой на оперативный штаб республики.

Накануне в инстаграме Детской клинической больницы, в одном из отделений которой на двухнедельном карантине находятся люди, приехавшие из-за границы, появилось видео с двумя женщинами в защитных костюмах. Они рассказали, что пациенты набросились на них, стали обзывать и забрасывать камнями. В ответ на жалобу в полицию, сотрудники МВД ограничились дистанционным составлением протоколов.