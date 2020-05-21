Сенаторы предложили разрешить ввоз в страну дефицитных санкционных товаров

Один из авторов законопроекта, внесенного в Госдуму, Константин Косачев в разговоре с агентством «Интерфакс» отметил, что сейчас под действием закона о контрсанкциях находятся в том числе защитные маски и другие товары, ставшие дефицитными на фоне пандемии. Условия ввоза и перечень продукции, инициаторы документа предлагают определить правительству.

Закон о Российских контрсанкциях был принят в позапрошлом году. Сейчас его действие не распространяется только на жизненно важные товары, аналоги которых не производятся в нашей стране.