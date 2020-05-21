В Москве за сутки умерли еще 68 человек с коронавирусом

Общее число жертв эпидемии в городе приближается к 1800 – это следует из данных, опубликованных оперативным штабом.

Всего в России выявлено более 300 тысяч зараженных – по этому показателю наша страна находиться на втором месте в мире после Соединенных Штатов. Свыше 85 тысяч пациентов выздоровели, порядка трех тысяч скончались.