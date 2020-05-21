Американский суд впервые разрешил вскрыть обшивку корпуса «Титаника»

Исследователи намереваются, в первую очередь, достать со дна беспроводной телеграф фирмы Markoni, с которого лайнер передавал сигнал бедствия. Помимо этого, могут быть найдены десятки других артефактов. Во время всех предыдущих экспедиций исследователи лишь осматривали корабль снаружи, а также собирали предметы, находящиеся рядом с ним. В прошлом году вступил в силу договор между Великобританией и США, согласно которому компании, находящиеся в юрисдикции этих стран, могут вести работы на месте крушения «Титаника» только на основании специальных решений властей.
2020-05-21T00:06:50+03:00
2020-05-21T00:06:50+03:00
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00:06, 21 мая 2020
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