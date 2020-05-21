Сеть кинотеатров «Каро» анонсировала открытие в России автокинотеатров

Пока планируется шесть площадок в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Проект находится на стадии согласования, — сообщила президент сети Ольга Зинякова. По ее словам, «Каро» уже работает над формированием репертуаров. В них планируют включить недавние хиты проката, популярное кино прошлых лет и программы проекта авторского кино. Билеты будут продавать онлайн, а попкорн и напитки подвозить к автомобилю за пять минут до начала сеанса. Напомню, обычные кинотеатры из-за коронавирусных ограничений не работают с конца марта.