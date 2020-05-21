Власти Чечни ввели запрет на передвижение пешком и на транспорте с 23 по 26 мая в связи с празднованием Ураза-байрам

Как и в Кабардино-Балкарии, в эти даты там ввели выходные дни; дополнительные ограничения перед одним из главных мусульманских праздников появились также и в Дагестане.

«В эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено, — говорится в сообщении МВД Чечни. — Будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона».

Отметить окончание месяца поста Рамадан в кругу семьи, а не праздничным намазом в мечетях российских мусульман ранее призывал президент Владимир Путин; с таким же требованием к жителям Чечни обращались глава республики Рамзан Кадыров и муфтий Салах Межиев.