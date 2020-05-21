Госдума сегодня во втором чтении рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период эпидемии коронавируса

Их на прошлой неделе в парламент внесло правительство.

Один из законопроектов, который сегодня будет проходить второе чтение в Госдуме, предполагает автоматическое продление лицензий некоторым компаниям из сферы туризма и охраны труда. Кроме того, документ предполагает некоторые послабления малому и среднему бизнесу, а также, к примеру, возможность переработки конфискованного спирта. В то же время споры вызвал пункт о праве компаний расторгать договор аренды без штрафных санкций. Владельцы коммерческой недвижимости ранее выступали против подобной нормы, считая ее несправедливой. Новые поправки предполагают, что компании, пострадавшие от эпидемии коронавируса, смогут разорвать договор аренды без штрафных санкций только неудачных двухнедельных переговоров о снижении платы. Они должны длиться две недели. Само такое право, согласно законопроекту, будет действовать до 1 октября. Также документ теперь не предусматривает возвращение арендатору обеспечительного платежа.

Пакет законопроектов о поддержке граждан и бизнеса в эпидемию коронавируса Госдума намерена окончательно принять к концу недели.