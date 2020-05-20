В Подмосковье вновь включили отопление в жилых домах и на соцобъектах

В связи с похолоданием жители стали массово обращаться в администрации муниципалитетов. Поэтому губернатор Андрей Воробьев поручил региональным энергетикам возобновить работу централизованных систем отопления, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства энергетики. По прогнозам синоптиков, завтрашний день может стать самым холодным днем мая в Москве. Ночью температура воздуха понизится по области до +1. Днем ожидается не выше 9 градусов.
2020-05-20T23:04:45+03:00
2020-05-20T23:04:45+03:00
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23:04, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…