В Подмосковье вновь включили отопление в жилых домах и на соцобъектах

В связи с похолоданием жители стали массово обращаться в администрации муниципалитетов. Поэтому губернатор Андрей Воробьев поручил региональным энергетикам возобновить работу централизованных систем отопления, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного министерства энергетики. По прогнозам синоптиков, завтрашний день может стать самым холодным днем мая в Москве. Ночью температура воздуха понизится по области до +1. Днем ожидается не выше 9 градусов.