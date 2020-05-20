Сервис НВО готовит к выходу документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню», в котором рассказывается о массовом преследовании людей нетрадиционной ориентации. На YouTube доступен к просмотру трейлер картины.
Премьера фильма назначена на 30 июня.
НВО готовит к выходу документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню» о преследовании людей нетрадиционной ориентации
Сервис НВО готовит к выходу документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню», в котором рассказывается о массовом преследовании людей нетрадиционной ориентации. На YouTube доступен к просмотру трейлер картины.