YouTube заблокировал каналы российских изданий ANNA-News, News Front и телеканала «Крым 24»

Причины блокировок неизвестны. Как рассказал РИА Новости генеральный продюсер телерадиокомпании «Крым», в которую входит «Крым 24», Олег Крючков, видеохостинг объяснил блокировку «нарушением условий использования». Телерадиокомпания планируют подать на него в суд.

Руководитель издания News Front, освещающего события в России, Украине, Донбассе и Сирии, Константин Кнырик утверждает, что канал заблокировали «без предъявления претензий». В телеграм-канале ANNA-News, который также освещает новости Донбасса и Сирии, отметили, что YouTube запретил два канала издания — «основной и новостной» — из-за «нарушения правил сайта». Конкретные причины не называются.

В российском МИДе назвали «неприемлемым» блокировки каналов. Там расценили действия видеохостинга как «очередной акт дискриминации русскоязычных медиаресурсов со стороны подконтрольных США интернет-платформ».