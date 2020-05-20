В Госдуму внесен законопроект, который разрешит ввозить дефицитные товары, находящиеся под контрсанкциями

В Госдуму внесен законопроект, который разрешит ввозить в Россию дефицитные товары, находящиеся под контрсанкциями, даже если в стране есть предприятия по их производству. В пояснительной записке говорится, что в законе уже предусмотрена возможность снятия ответных ограничений в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России. Однако в нем не уточняется, какой орган должен принимать такое решение. Теперь это будет закреплено за правительством. Авторами документа выступили сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк.