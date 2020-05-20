В Госдуму внесен законопроект, который разрешит ввозить дефицитные товары, находящиеся под контрсанкциями

В Госдуму внесен законопроект, который разрешит ввозить в Россию дефицитные товары, находящиеся под контрсанкциями, даже если в стране есть предприятия по их производству. В пояснительной записке говорится, что в законе уже предусмотрена возможность снятия ответных ограничений в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России. Однако в нем не уточняется, какой орган должен принимать такое решение. Теперь это будет закреплено за правительством. Авторами документа выступили сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк.
2020-05-20T23:01:43+03:00
2020-05-20T23:01:43+03:00
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23:01, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…