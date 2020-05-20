Разведка Ирака сообщила о задержании возможного преемника главаря «Исламского Государства» аль-Багдади (деятельность «Исламского Государства» запрещена на территории России). «Задержан кандидат в преемники преступника аль-Багдади Абдалла Кардаш», — сообщило агентство INA. Это один из псевдонимов боевика.
2020-05-20T22:36:57+03:00
2020-05-20T22:38:56+03:00
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22:36, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…