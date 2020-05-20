В Россию могут разрешить ввозить дефицитные подсанкционные товары

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, правительство сможет выводить из-под действия российских контрмер, которые запрещают ввозить в страну товары, аналоги которых производятся в России, дефицитную продукцию, даже если в стране есть предприятия по ее производству.