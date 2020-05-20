Порошенко назвал записи его разговоров с политиками США масштабной спецоперацией «пятой колонны» против Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал записи его разговоров с американскими политиками подделкой и масштабной спецоперацией «пятой колонны» против Украины. Она, по его словам, через втягивание в предвыборную борьбу в Америке пытается подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами. Таким образом, по его словам, «пророссийские провокаторы стремятся оставить Украину один на один с Кремлем и даже не маскируются». Об этом говорится в заявлении Порошенко, которое распространила пресс-служба возглавляемой им партии «Европейская солидарность».

Ранее сегодня нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расследования в отношении своего предшественника. Этим обязательно займутся правоохранительные органы, — сказал Зеленский на пресс-конференции.

Обнародованные ранее аудиозаписи разговоров Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри свидетельствуют о вмешательстве американских политиков во внутренние дела Украины.