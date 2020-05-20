У сети алкомаркетов «Красное и белое» могут отозвать лицензию на торговлю в Свердловской области

Причиной стали нарушения требований профилактики коронавируса, — написал в инстаграме губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, проверка показала, что на складе магазинов, где выявлен очаг заболевания. Было всего два термометра, многие сотрудники ходили на работу с симптомами ОРВИ. Двести человек вообще не смогли найти после объявления о вспышке инфекции. Кроме того, в самих магазинах тоже есть нарушения, в частности, покупатели заходят туда без масок и не соблюдают дистанцию. При этом Куйвашев отметил, что на сегодняшнем совещании руководитель бизнеса заверил, что готов идти на контакт и сделать все возможное для противодействия дальнейшему распространению вируса.

Накануне склад «Красное и белое» в Екатеринбурге был закрыт, поскольку коронавирус выявили более чем у ста сотрудников. После этого губернатор продлил большинство ограничений, введенных из-за эпидемии в Свердловской области.