The Insider: Семье спикера Госдумы Вячеслава Володина может принадлежать недвижимость на сумму более миллиарда рублей

Семье спикера Госдумы Вячеслава Володина может принадлежать недвижимость на сумму более миллиарда рублей. Об этом говорится в расследовании издания The Insider. В частности, с Володиным может быть связана квартира в новом жилом комплексе, которая стоит около полумиллиарда. Об этом «Эху» рассказал автор материала Сергей Ежов.

Володин почти всю жизнь официально работал на различных госдолжностях и не имел права заниматься предпринимательством. Бизнес-активы, в том числе агрофирмы в Смоленской области, оформлены на его пожилую мать, следует из материала The Isnsider.