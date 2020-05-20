Пользователи приложения для контроля за больными коронавирусом получили штрафы более чем на 200 млн рублей

Такие данные привели столичные власти.

Речь идет о системе «Социальный мониторинг»: она контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ. Как пишет газета «Ведомости», сейчас в ней зарегистрированы свыше 60 тысяч пользователей. При этом 30% из них (это 18 тысяч человек) получили штрафы, а всего их было выписано 54 тысячи, рассказал руководитель Главного контрольного управления Евгений Данчиков. По его утверждениям, некоторые из пользователей приложения были оштрафованы два или три раза.

Система «Социальный мониторинг» требует от тех, кто заболел коронавирусом и соблюдает обязательный домашний карантин, отчитываться о нахождении дома. Для этого приложение просит подтвердить номер телефона, дать доступ к геолокации и делать фотографии. В частности, в период болезни пользователь получает уведомление с требованием сделать селфи на фоне домашнего интерьера.

Приложение «Социальный мониторинг» вызвало множество нареканий за необоснованные штрафы. Например, денежным взысканиям подверглась бывший профессор РУДН Ирина Карабулатова, не установившая систему. Она при этом уже около года не может покинуть квартиру из-за инвалидности. Теперь москвичи смогут обжаловать штрафы на портале mos.ru.