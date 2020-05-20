В Дагестан прибыла группа врачей из ведущих федеральных центров для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Специалисты разделятся на бригады и будут консультировать врачей и больных, а также проводить обучающие мероприятия, — сообщает пресс-служба Минздрава республики. В понедельник президент Владимир Путин потребовал максимально ускорить оснащение медучреждений Дагестана. Он отметил, что в последние дни система здравоохранения республики, где наблюдается одна из самых сложных в стране ситуаций с коронавирусом, работает с большой нагрузкой.
2020-05-20T21:33:28+03:00
2020-05-20T21:33:28+03:00
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21:33, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…