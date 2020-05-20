В Дагестан прибыла группа врачей из ведущих федеральных центров для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Специалисты разделятся на бригады и будут консультировать врачей и больных, а также проводить обучающие мероприятия, — сообщает пресс-служба Минздрава республики. В понедельник президент Владимир Путин потребовал максимально ускорить оснащение медучреждений Дагестана. Он отметил, что в последние дни система здравоохранения республики, где наблюдается одна из самых сложных в стране ситуаций с коронавирусом, работает с большой нагрузкой.