Во всем мире за минувшие сутки зафиксировано 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольший показатель с начала эпидемии, — отмечает Всемирная организация здравоохранения. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус обеспокоен развитием ситуации в странах со средним и низким уровнем доходов. Всего в мире сейчас насчитывается почти 5 миллионов инфицированных. Первое и второе место занимают США и Россия, при этом отмечается, что на второе место может выйти Бразилия, поскольку темпы заболеваемости сейчас в этой стране очень высоки.
2020-05-20T21:33:15+03:00
2020-05-20T21:33:15+03:00
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21:33, 20 мая 2020
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