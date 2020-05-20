В РБК пока не получили жалобу «Роснефти»

Как только документ поступит, издание обещает прокомментировать его с юридической точки зрения. На сайте российской нефтегазовой компании появилось сообщение о том, что она подала иск к РБК о защите деловой репутации. Поводом для этого стал материал под заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»». В компании полагают, что эта статья «спровоцировала волну дезинформации в печатных и электронных СМИ».
2020-05-20T21:33:10+03:00
2020-05-20T21:33:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…