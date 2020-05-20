Газопровод «Северный поток» не попадет под ограничения европейской газовой директивы

Такое постановление приняло Федеральное сетевое агентство, которое является регулятором энергосетей Германии. Решение будет действовать до декабря 2039 года. Поправки к европейской газовой директиве были приняты в феврале прошлого года, они предполагают распространение на поставщиков из других стран правил внутреннего рынка ЕС. При этом страна, на которую выходит газопровод, имеет право вывести его из-под действия этих правил. В случае с «Северным потоком» это Германия. Именно туда поступает газ из России по дну Балтийского моря. При этом под действие этих требований, скорее всего, попадет другой принадлежащий «Газпрому» морской газопровод «Северный поток-2», который также соединит Россию и Германию и пока находится на стадии строительства, — пишет «Новая газета».

Сегодня также стало известно, что Европейский суд отклонил иск оператора газопровода «Северный поток-2» о законности поправок в европейскую газовую директиву. Компания пыталась оспорить ее применение к поставщикам из третьих стран.