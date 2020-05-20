В правительстве задумались о расширении границы Северного морского пути.

В него предлагается включить акватории Баренцева, Белого, Печорского, Берингова и Охотского морей в рамках исключительной экономической зоны России. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам вместе с «Росатомом», оператором транпортного маршрута, представить соответствующие предложения в кабинет министров. Это говорится в протоколе по итогам заседания Госкомиссии по вопросам развития Арктики, которое состоялось 13 мая. У РБК есть копия документа, эту информацию подтвердил представитель Трутнева. Предполагается, что данный шаг поможет выполнить майский указ президента Владимира Путина по увеличению грузопотока по СМП почти втрое, до 80 млн тонн.
2020-05-20T21:04:40+03:00
2020-05-20T21:04:40+03:00
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21:04, 20 мая 2020
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