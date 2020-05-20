Пользователям приложения «Социальный мониторинг» начислено штрафов более чем на 216 миллионов рублей

Пользователям приложения «Социальный мониторинг», которое следит за передвижениями зараженных коронавирусом, начислено штрафов более чем на 216 миллионов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя главного контрольного управления Евгения Данчикова. По его словам, всего в приложении зарегистрировано более 60 тысяч пользователей, из них карантин нарушили около 30%. Некоторым штрафы выписывали по 2-3 раза. Приложение вызвало множество нареканий. Главное из них – необоснованные штрафы. Теперь жители Москвы смогут их обжаловать на портале mos.ru.
2020-05-20T21:03:54+03:00
2020-05-20T21:03:54+03:00
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21:03, 20 мая 2020
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