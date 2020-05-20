США отправили в Россию военный самолет с первой партией аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается в Твиттере совета нацбезопасности США. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что планируется два рейса, двести аппаратов предназначены для медицинских учреждений. По его словам, эту помощь Вашингтон оказывает безвозмездно — так же, как и поставки российских гуманитарных грузов в Соединенные Штаты. При этом ранее в Российском фонде прямых инвестиций говорили, что российские поставки были оплачены.