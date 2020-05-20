США отправили в Россию военный самолет с первой партией аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается в Твиттере совета нацбезопасности США. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что планируется два рейса, двести аппаратов предназначены для медицинских учреждений. По его словам, эту помощь Вашингтон оказывает безвозмездно — так же, как и поставки российских гуманитарных грузов в Соединенные Штаты. При этом ранее в Российском фонде прямых инвестиций говорили, что российские поставки были оплачены.
2020-05-20T20:37:35+03:00
2020-05-20T20:37:35+03:00
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20:37, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…