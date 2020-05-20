Профсоюз «Альянс врачей» запустил проект под названием «Карта COVID-19». На него будут собирать данные о проблемах медиков. Речь идет о недостатке средств защиты, отсутствии обещанных доплат, отказе в тестировании на коронавирус и смерть врачей из-за инфекции. Рассказать о проблеме можно через форму обратной связи на сайте «Всероссийской профсоюзной медицинской инспекции».