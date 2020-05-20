В результате стрельбы на юго-востоке Москвы ранены три человека. Полиция устанавливает личность стрелявшего. Об этом рассказал дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Москве Аркадий Боширов.

По некоторым данным, в Москве объявлен план «Перехват» для поимки подозреваемого.