Президент Палестины Махмуд Аббас попросил организовать в Москве конференцию по ближневосточному урегулированию. Об этом говорится в письме, направленном Владимиру Путину. В ответном послании российский лидер подтвердил свою поддержку палестинцев и двухгосударственного принципа решения конфликта. Об этом сообщил ТАСС посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он уточнил, что письмо было отправлено несколько недель назад. По его словам, эта конференция должна создать новый механизм для проведения переговоров между израильтянами и палестинцами.

Накануне Аббас заявил, что Палестина выходит из всех соглашений с Израилем и США из-за намерений Тель-Авива присоединить палестинские земли. Палестинский лидер также возложил ответственность за притеснения палестинцев на американскую администрацию.