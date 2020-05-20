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Эксклюзив Эха 20:03, 20 мая 2020

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин взял на себя моральную ответственность за гибель MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17. Ранее он дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором не исключил, что предстанет перед Гаагским трибуналом.

Есть основания использовать фрагменты интервью в суде, но гарантий того, что это будет сделано, нет. Об этом в эфире «Эха» сказала доктор юридических наук Елена Лукьянова.

В ходе интервью Гиркин повторно отметил, что Донецкое ополчение не сбивало малайзийский боинг.



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