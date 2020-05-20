В Ивановской области фельдшера обвинили в распространении фейка из-за видео про нехватку средств защиты для медиков

В Ивановской области фельдшера скорой помощи Сергея Веселкова обвинили в распространении фейка из-за видео про нехватку средств индивидуальной защиты для медиков. Об этом рассказал интернет-изданию «МБХ медиа» координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников. По его словам, в основу ролика, который использовался в рамках сбора денежных средств, было положено выступление главы департамента областного департамента здравоохранения Артура Фокина.

Сам фельдшер говорил, что в регионе растет число больных коронавирусом и поэтому врачам требуются средства защиты и дезинфекции. Ранее Веселкова и еще двух авторов обращения допросили в прокуратуре из-за того же видео.