Президент Владимир Путин поручил правительству оказать дополнительную финансовую помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом. Средства необходимо выделить за счет ассигнований федерального бюджета, поручение должно быть выполнено до 25 мая. Об этом сообщается на сайте Кремля. Размер помощи не уточняется. Дагестан занимает пятое место среди российских регионов по числу зараженных коронавирусом. По данным оперативного штаба, там зафиксировано свыше 3 тысяч 600 инфицированных. 36 человек умерли. При этом глава республиканского Минздрава утверждает, что коронавирусом и внебольничной пневмонией заболели более 13 тысяч человек. От воспаления легких скончались порядка 660, из них – 40 врачей.