Следствие решило снять арест с пенсионных счетов матери Навального и отца директора ФБК Жданова

Следствие решило снять арест с пенсионных счетов матери основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и отца директора организации Ивана Жданова. Они были заблокированы в рамках дела ФБК. Об этом сообщила «МБХ медиа» адвокат Вероника Полякова. По ее словам, пока следователи это подтвердили только устно, официального судебного решения еще нет.