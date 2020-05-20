Следствие решило снять арест с пенсионных счетов матери Навального и отца директора ФБК Жданова

Следствие решило снять арест с пенсионных счетов матери основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и отца директора организации Ивана Жданова. Они были заблокированы в рамках дела ФБК. Об этом сообщила «МБХ медиа» адвокат Вероника Полякова. По ее словам, пока следователи это подтвердили только устно, официального судебного решения еще нет.
2020-05-20T19:33:01+03:00
2020-05-20T19:33:01+03:00
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19:33, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…