Конфликт со стрельбой произошел на Южнопортовой улице в Москве

Ранены три человека, стрелявший скрылся. Предположительно огонь велся из травматического оружия, — сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Пострадавшие госпитализированы, подозреваемого ищут. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел у авторынка. Судя по опубликованным кадрам, этому предшествовала драка прямо на проезжей части. Причины происшествия пока неизвестны.