Конфликт со стрельбой произошел на Южнопортовой улице в Москве

Ранены три человека, стрелявший скрылся. Предположительно огонь велся из травматического оружия, — сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Пострадавшие госпитализированы, подозреваемого ищут. Телеканал РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел у авторынка. Судя по опубликованным кадрам, этому предшествовала драка прямо на проезжей части. Причины происшествия пока неизвестны.
2020-05-20T19:32:07+03:00
2020-05-20T19:32:07+03:00
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19:32, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…