Владимир Путин поддержал идею о запуске регулярных поставок рыбы с Дальнего Востока по Северному морскому пути. Обсуждение велось на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, передает ТАСС. Предложение выдвинул «Росатом», который является единым инфраструктурным оператором по развитию этого транспортного маршрута. Согласно идее, рыбопроизводители для того, чтобы пользоваться СМП, должны будут формировать консолидированные заявки на перевозку.

Президент Владимир Путин в своем майском указе поставил цель увеличить к 2024 году грузооборот Северного морского пути до 80 млн тонн. Однако, как следует из подсчетов Минприроды, подобных объемов груза пока не нашлось.