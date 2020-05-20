Самолет, предположительно принадлежащий семье Игоря Шувалова, летал в Австрию

Самолет, предположительно принадлежащий семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, летал в Австрию, чтобы забрать чемоданы и другие вещи граждан, которые являются домовладельцами в этой стране. Он был без пассажиров, поэтому австрийские власти разрешили ему посадку, несмотря на запрет авиасообщения с Россией. Об этом пишут местные издания со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Австрии. Отмечается, что, по данным коммерческих авиакомпаний, перелет самолета Гольфстрим G650 мог обойтись в 35 тысяч евро.

По словам пресс-секретаря, аналогичное исключение было сделано и для самолета, которым пользуется глава Роснефти Игорь Сечин. Ранее интернет-издание «МБХ медиа» писало, что самолет, который, по данным СМИ, принадлежит Шувалову, летал в Зальцбург 16 мая, простоял в аэропорту чуть более часа и затем вернулся в Москву. Самолет Сечина летал в Австрию на три дня в начале месяца. Напомним, Россия с конца марта полностью закрыла регулярное, чартерное и международное авиасообщение в рамках борьбы с коронавирусом.