Доходы бюджета Петербурга могут сократиться на 15 процентов, а его дефицит вырасти в два раза, до 104 миллиардов рублей. Заксобрание северной столицы в первом чтении утвердило корректировку главного финансового документа города.

Корректировать бюджет пришлось из-за того, что городская казна недосчитается почти 60 миллиардов рублей от налога на прибыль, и около 30 миллиардов по налогу на доходы физлиц. Также финансисты Смольного ожидают внушительного падения акцизов, других налогов и, например, доходов от платы за проезд. Одна из мер экономии, это как раз транспортная реформа, от нее предложили временно отказаться, а потратить планировали около 10 миллиардов. Крупные суммы сохранит бюджету отмена или перенос ряда международных и массовых мероприятий, таких как чемпионат Европы по футболу. От сокращения расходов пострадает строительство метро и программы «Молодежи — доступное жилье» и «Расселение коммунальных квартир». Город намерен урезать субсидии тепловикам, финансирование предприятий садового-паркового хозяйства. Вместе с тем, чиновники не собираются отказываться от финансирования концессионных проектов. Таких как трамвай «Чижик», Западный и Восточный скоростные диаметры. Что касается строительства нового СКК, то выплаты концессионеру по нему в этом году не предусмотрены.

За корректировку проголосовал 41 депутат из 49. Второе чтение поправок пройдет через 2 недели.