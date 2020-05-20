Суд ЕС отклонил иск оператора газопровода «Северный поток-2» о законности поправок в европейскую газовую директиву

Компания Nord Stream 2 пыталась частично оспорить некоторые нормы, которые, как там считали, носят дискриминационный характер. Так, согласно действующей директиве, газопроводы, которые идут в Евросоюз из третьих стран, должны соответствовать требованиям Брюсселя о разделении видов деятельности по поставке и транспортировке газа. Как пишет газета «Коммерсантъ», это может означать, что газопровод «Северный поток-2» может быть загружен только наполовину. При этом оператор проекта жаловался на короткие сроки на выдачу исключений. Однако эти доводы Европейский суд в Люксембурге отверг. В Nord Stream-2 не исключили, что подадут апелляцию на это решение, передает агентство ТАСС.

Между тем газопровод «Северный поток-1» под исключения все-таки попадет. Регулятор Германии около часа назад освободил проект из-под действия некоторых положений Газовой директивы Евросоюза на 20 лет.

Газопровод «Северный поток-2» планировалось запустить в конце прошлого года, однако работы приостановили из-за санкций США против подрядчиков строительства.