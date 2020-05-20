Профсоюз «Альянс врачей» запустил проект под названием «Карта COVID-19»

На него будут собирать данные о проблемах медиков. Речь идет о недостатке средств защиты, отсутствии обещанных доплат, отказе в тестировании на коронавирус и смерть врачей из-за инфекции. Рассказать о проблеме можно через форму обратной связи на сайте «Всероссийской профсоюзной медицинской инспекции».
2020-05-20T18:32:40+03:00
2020-05-20T18:32:40+03:00
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18:32, 20 мая 2020
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Роман Цимбалюк: Нет ни одного признака, что Россия готова уйти с Донбасса Они прямом текстом говорят те же слова, которые говорили с 14-го по 20-й год. О том, что им нужно срочно разделить Украину, захватить юго-восточные регионы. Это все проговаривается под улюлюканье, что мы там фашисты и нацисты…