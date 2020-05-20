Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании на выборах и референдумах. Он был внесен 13 мая и принят Госдумой сразу в трех чтениях. Согласно принятым поправкам, на федеральных и местных выборах, а также референдумах российский Центризбирком может применять голосование по почте или электронное. Депутаты поясняли, что такие поправки необходимы из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Закон вступит в силу после подписания президентом.