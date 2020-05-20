Путин обещал поддержать кандидатуру Минниханова на очередной пятилетний срок на посту главы Татарстана

Президент Владимир Путин обещал поддержать кандидатуру Рустама Минниханова на очередной пятилетний срок на посту главы Татарстана. Президент позитивно оценил его работу. Он отметил, что Татарстан «по основным показателям является лидером среди всех субъектов Федерации». Минниханов, в свою очередь, сказал, что в случае одобрения главы государства, готов баллотироваться и дальше работать.

Рустам Минниханов занимает пост главы Татарстана с марта 2010 года. В 2015-м он переизбрался на второй срок. В сентябре у него истекают полномочия.