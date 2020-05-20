В Москве появилась возможность обжалования штрафов за нарушение режима изоляции онлайн

Ранее претензии от жителей столицы начали поступать в отношении приложения, которое отслеживает перемещение людей на карантине.

Если человек считает назначенный ему штраф ошибочным, он в течение 10 дней может подать жалобу в электронном виде – на официальном сайте мэрии в специальном разделе. Оспорить в частности можно штрафы за нарушение режима изоляции, которые в том числе фиксирует специальное приложение, или штраф за езду на автомобиле без цифрового пропуска и так далее. До этого жаловаться на несправедливо назначенное взыскание можно было только через суд. И таких обращений было сотни. Пытаются оспорить, например, те, кто допустил ошибку при привязке номера автомобиля к пропуску – платить несколько тысяч рублей за ошибку они не хотят. Уже более 800 таких штрафов. Но больше всего претензий связано с приложением «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать все, у кого подтвержден коронавирус или ОРВИ. Приложение следит за их геолокацией. Так, например, женщину, уже год прикованную к постели, оштрафовали за то, что она его не установила. Но в основном пользователи рассказывают, что есть проблемы с установкой «Социального мониторинга», иногда он «глючит» при отправке отчетных фотографий или самопроизвольно выключается, а им потом приходит штраф.

Полторы недели назад в Главном контрольном управлении Москвы сообщили, что за все время было наложено 35 тысяч штрафов на больных ОРВИ и коронавирусом.