Университет «Синергия» требует удалить два видео из YouTube-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова и направил досудебную претензию. Об этом рассказал сам блогер.

В одном из роликов Горбунов рассказывает о том, что университет получил из бюджета миллиард рублей на пропаганду предпринимательства, а в другом ролике речь шла о том, что сотрудники «Синергии» собирали отпечатки пальцев у школьников при прохождении теста на профориентацию. В «Синергии» эти сообщения опровергли.