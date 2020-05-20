Офис генпрокурора Украины начал новое расследование против бывшего президента страны Петра Порошенко

По данным украинских изданий, его подозревают в госизмене и злоупотреблении властью.

Поводом для очередного разбирательства в отношении Порошенко стала публикация аудиозаписей, сделанных, как утверждается, около 5 лет назад. Их обнародовал народный депутат Украины Андрей Деркач. По его словам, на записях, предоставленных некими журналистами-расследователями, слышны голоса Порошенко, а также тогдашних вице-президента США Джо Байдена и госсекретаря Джона Керри. На одной из них они обсуждают требование со стороны американских политиков заменить генпрокурора Украины Виктора Шокина. Байден, в частности, увязывает его отставку с очередным кредитом от США. В другом разговоре, как утверждается, Порошенко обсуждает с американским вице-президентом реформы на Украине.

В партии Порошенко «Европейская солидарность» уже назвали записи сфабрикованными, а опубликовавшего их депутата – «представителем пятой колонны, связанным с Россией». Нынешний украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил мнение, что эти записи могут быть квалифицированы как госизмена. Впрочем, он пояснил, что это вопрос правоохранительных органов.

Порошенко является фигурантом более десятка уголовных дел, однако ни по одному из них ему не предъявлены официальные подозрения. Бывший украинский президент проходит по ним в качестве свидетеля.