Times: Российский экс-сотрудник спецслужб Игорь Гиркин принимает «моральную ответственность» за крушение MH17

Российский экс-сотрудник спецслужб Игорь Гиркин принимает «моральную ответственность» за крушение MH17, пишет британская Times.

Все почти триста пассажиров, в том числе 80 детей, погибли, когда ракета российского производства сбила рейс малазийской авиакомпании, пролетавший над территорией, контролируемой прокремлевскими сепаратистами в июле 2014 года, пишет издание (перевод сайта Инопресса). — Большинство погибших были из Нидерландов, Малайзии, Австралии и Великобритании.

В интервью Гиркин сказал, что командуя повстанцами и являясь участником конфликта, он чувствует моральную ответственность за эти смерти. При этом 49-летний российский военный настаивает на том, что сепаратистские силы «не сбивали самолет». На вопрос собеседника, может ли сделанное заявление быть истолковано как признание вины российских военных, тот ответил, что это можно «интерпретировать так, как нравится» и отказался от дальнейших комментариев.

Голландские следователи, продолжает газета, опубликовали около года назад записи телефонного перехвата, которые, как они утверждают, могут указывать на причастность высокопоставленных российских чиновников к развертыванию системы ПВО «Бук» на Востоке Украины. В записях якобы фигурирует Сурков, тогда один из ближайших советников президента Путина по Украине, и генерал-полковник Бурлака, заместитель руководителя пограничной службы ФСБ", — говорится в публикации. – Британская The Daily Mail добавляет к этому, что по данным следствия, в течение лета 2014 года сепаратисты вели телефонные переговоры со своими кураторами в России «почти ежедневно».

Следователи считают, что самолет сбили, приняв его за украинский военный борт.

На момент катастрофы Игорь Гиркин, бывший полковник ФСБ, возглавлял силы сепаратистов в Донецкой области Восточной Украины. Он один из тех, кого международные следователи заочно обвинили в доставке туда зенитной установки «Бук.

В марте текущего года в Гааге начался судебный процесс над четырьмя подозреваемыми в гибели рейса МН-17, трое из которых россияне. Никто из них на процессе не присутствовал, напоминает Times.