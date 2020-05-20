Бывший депутат Госдумы, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство об УДО

Бывший депутат Госдумы, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Судебное заседание по этому вопросу пройдет уже в начале следующей недели.

Ходатайство от экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко поступило во Фрунзенский районный суд Петербурга. Политик, которого осудили на 17 лет тюрьмы за вымогательство и организацию убийства Галины Старовойтовой, просит об условно-досрочном освобождении. Этот вопрос будут рассматривать уже в понедельник. Впрочем, это не первое ходатайство Глущенко об УДО: прошлое он подавал несколько месяцев назад, однако его вернули без рассмотрения.

Ппервый приговор за вымогательство Глущенко получил в 2012 году, тогда его осудили на восемь лет. В следующем году против него выдвинули и другое обвинение – в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Глущенко пошел на сделку со следствием и получил к своему первому сроку ещё 13 лет лишения свободы. В то же время бывший депутат сейчас проходит в качестве обвиняемого по делу об убийстве трёх россиян на Кипре, которое произошло ещё 15 лет назад.

Напомним, Галину Старовойтову убили в ноябре 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге.