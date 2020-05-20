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Эксклюзив Эха 18:21, 20 мая 2020

The Insider: Матери спикера Госдумы Володина может принадлежать недвижимость на полмиллиарда рублей

Матери спикера Госдумы Вячеслава Володина может принадлежать недвижимость на полмиллиарда рублей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автор расследования, журналист издания The Insider Сергей Ежов.

«Два года назад Фонд борьбы с коррупцией писал о квартире пенсионерки мамы Вячеслава Володина стоимостью 230 миллионов рублей. После этого была найдена еще более дорогая квартира, она находится в столичном ЖК «Фьюжн парк» и стоит примерно полмиллиарда рублей. Эта квартира была оформлена на юридическое лицо, которое контролировалось пожилой мамой спикера Государственной думы, пенсионеркой», — сказал он. Ежов добавил, что первоначально квартиру приобретала бизнес-партнер матери Вячеслава Володина, предполагаемая супруга спикера Государственной думы.

Как отмечает The Isnsider, Вячеслав Володин почти всю жизнь официально работал на различных государственных должностях и не имел права заниматься предпринимательством. Бизнес-активы, в том числе агрофирмы в Смоленской области, оформлены на его 84-летнюю мать, следует из расследования.



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