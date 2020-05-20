Российские мусульмане будут вынуждены воздержаться от посещения мечетей в праздник Ураза байрам. Ограничение общих молитв следует воспринимать как возможность совершенствования. Об этом сказал глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин. Он призвал всех мусульман принимать все возможные меры, чтобы остановить пандемию.

В Татарстане мусульмане будут праздновать Ураза байрам дома, — сообщил президенту Путину глава республики Рустам Минниханов. По его словам, эту позицию поддерживает мусульманское духовенство. Минниханов рассказал также, что медицинские работники в Татарстане получают дополнительные выплаты. В целом, в регионе врачи полностью обеспечены всем необходимым. В свою очередь, Путин похвалил Татарстан за успешную борьбу с коронавирусом. Путин также сказал, что поддержит выдвижение Минниханова на новый срок. Полномочия главы Татарстана истекают в этом году.