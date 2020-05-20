Бразилия становится еще одним эпицентром коронавируса в мире

Специалисты прогнозируют более ста тысяч погибших в самом ближайшем будущем.

Темпы роста распространения коронавируса в стране пока не удается сдержать. В Бразилии половина заболевших и умерших в Латинской Америке. Каждый день вирус обнаруживают у десятков тысяч человек, и это при том, что тестирование находится на недостаточном уровне в сравнении с Россией и Индией, сообщает Форбс. Высока и смертность. В последние недели отмечалось несколько дней, когда умирало больше тысячи бразильцев. При таких темпах страна в ближайшее время обойдет Россию и окажется второй в списке самых пострадавших от пандемии. Как и во многих других странах, самая тревожная ситуация в мегаполисах. В Сану-Паулу почти 70 тысяч инфицированных, а Рио-де-Жанейро имеет третий результат в Бразилии. Этому способствовала политика президента Жаира Болсонару, который не оценил серьезности проблемы, мало того, когда количество заболевших и погибших стало расти, он критиковал региональные власти за карантинные меры и призывал своих сторонников их игнорировать.



Очагом распространения коронавируса может стать весь континент. В организации «Врачи без границ» отмечают, что за последний месяц количество заболевших в Южной Америке увеличилось в восемь, а умерших в девять раз.