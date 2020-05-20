В России за сутки зарегистрированы 8764 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Общее количество инфицированных превышает 300 тысяч человек, — сообщает оперативный штаб. Впервые выздоровевших больше, чем заболевших, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Больше всего заболевших в Москве – 2699 человек. Число госпитализаций с коронавирусом и пневмонией вышло на апрельский уровень, — сообщил мэр Собянин. По его данным, в московские больницы ежедневно поступают около одной тысяче тяжелобольных и по прогнозу смертность в мае будет выше, чем в апреле. По словам Собянина, в больницах сейчас остаются 18 тысяч тяжелобольных.

Снимать ограничения в Москве пока рано. Несмотря на то, что заразившихся все меньше, — такое мнение в эфире «Эха» высказал вирусолог Виктор Зуев. По мнению Зуева, снимать ограничения можно будет только после 31 мая.

17 регионов страны готовы перейти к ослаблению карантинных мер. Об этом сообщила зампред председателя правительства Татьяна Голикова. Она отметила, что при соблюдении всех норм безопасности Россия вернется к нормальной жизни уже летом.